Росстандарт принял ГОСТ об устройстве рабочего места по японскому методу

Росстандарт принял новый государственный стандарт, который предлагает российским компаниям наводить порядок на рабочих местах, следуя японской методике пяти ступеней. Документ имеется в электронной базе ведомства.

Система, известная под аббревиатурой 5S, включает сортировку, самоорганизацию, систематическую уборку, стандартизацию и совершенствование. На первом этапе сотруднику предлагается разделить все предметы на столе на постоянно используемые и те, что нужны лишь время от времени. Вещи, без которых работа невозможна, должны лежать в одной зоне, а остальные — в другой.

Далее следует определить для каждого предмета строго определённое место. Часто востребованные вещи располагают поближе, редко используемые — подальше. Зоны хранения и сами предметы для удобства можно маркировать. При этом всё необходимое для выполнения производственных задач нужно размещать так, чтобы работнику не приходилось лишний раз перемещаться по офису.

Систематическая уборка подразумевает постоянное содержание рабочих мест в чистоте и готовности к эксплуатации. Работодатель должен своевременно устранять источники загрязнения.

Стандартизация предписывает создать единую схему идеального порядка — например, сделать фотографию образцового состояния рабочего стола.

И наконец, совершенствование требует внедрять мотивационные инструменты: конкурсы, конференции, соревнования и другие поощрения за поддержание порядка на рабочем месте.

Ранее Росстандарт утвердил первый предварительный национальный стандарт для интеллектуальных систем на транспорте. Документ получил индекс ПНСТ 1056-2026. Новый ГОСТ прописывает единые требования к искусственному интеллекту, который будет контролировать выбросы вредных веществ в атмосферу. Нейросети предстоит анализировать ключевые параметры: индекс загрязнения воздуха, уровень дымности и другие данные с датчиков.