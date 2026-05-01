В России появился новый ГОСТ на табак для сигарет

Федеральное агентство по техническому регулированию приняло новый государственный стандарт на волокно, которое используют в табачных изделиях. Документ устанавливает требования к ширине резаного табака. Об этом стало известно после изучения электронной базы ведомства, сообщает РИА «Новости».

Нормы вступят в силу в июле текущего года. Ширина волокна напрямую влияет на расход табака при производстве, массу табака в сигарете и содержание смолы, никотина, а также монооксида углерода в дыме. Для трубочного табака ширина волокна превышает один миллиметр, для курительного — меньше этого значения.

Новый ГОСТ позволяет применять единый метод идентификации табачной продукции, в том числе при проверках. Документ снижает риски споров при определении типа и вида изделий, а также повышает прозрачность рынка. Производителям табачной продукции необходимо адаптироваться к новым требованиям до июля 2026 года.

Ранее Росстандарт утвердил обновлённый ГОСТ для вейпов и жидкостей к ним. Новые правила ограничивают привлекательность электронных сигарет для молодёжи. Документ запрещает использование вымышленных персонажей на упаковке, а также производить устройства в форме игрушек, сладостей и напитков. Объём жидкости в картриджах теперь не превышает 2 мл, в одноразовых системах — 10 мл, во флаконах для заправки — 30 мл. Срок годности продукции ограничен двумя годами. Глава комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелёв пояснил: производители часто использовали образы фруктов и мультгероев для манипулирования детьми. Теперь на упаковке вейбов обязаны размещать предупреждающие надписи, которые занимают не менее 30% лицевой поверхности.