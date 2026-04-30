В России обновили ГОСТ для вейпов — теперь без мультяшек и с лимитом жидкости

В России введён обновлённый ГОСТ для вейпов, призванный ограничить их привлекательность для молодёжи. Согласно новым правилам, устанавливается срок годности продукции, ограничивается объём жидкости в устройствах, а также запрещается использование вымышленных персонажей на упаковке. Документ также обязывает размещать на упаковке вейпов информацию о вреде для здоровья.

Как пояснил ТАСС глава комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев, эти меры являются частью комплексной работы по снижению потребления вейпов среди несовершеннолетних. Он отметил, что производители часто используют образы фруктов и мультгероев для манипулирования детьми. Теперь запрещено использовать любые вымышленные персонажи в дизайне вейпов и их упаковки, а также производить устройства в форме игрушек, сладостей и напитков.

Как сообщил депутат, теперь будут действовать ограничения по количеству жидкости в электронных сигаретах. Картриджи не должны содержать более 2 мл, одноразовые системы – более 10 мл, а флаконы для заправки – более 30 мл. Срок годности продукции не будет превышать двух лет. Депутат также отметил, что впервые в стандарты включены требования к предупреждающим надписям. Они будут размещаться спереди упаковки и занимать как минимум 30% ее поверхности.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в мае парламент планирует рассмотреть законопроект, дающий регионам право самостоятельно вводить запрет на розничную продажу вейпов на своей территории. По его словам, такая мера нацелена на сохранение здоровья граждан, в первую очередь несовершеннолетних.