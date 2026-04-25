Никаких десятков тысяч затяжек: В РФ хотят ужесточить требования к вейпам — подробности нового ГОСТа

Обновлённый государственный стандарт на вейпы вводит двухлетний срок годности, ограничивает объём жидкости и уточняет правила нанесения предупреждающих надписей по аналогии с сигаретными пачками. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат Госдумы Александр Толмачёв.

Парламентарий отметил, что рабочая группа по подготовке изменений в ГОСТ Р 58109–2018 завершила работу, проект приказа направлен на регистрацию в Росстандарт и будет опубликован в ближайшее время. По словам Толмачёва, установление предельного срока годности продиктовано не только заботой о здоровье граждан, но и необходимостью пресечь теневые схемы: сейчас изъятые устройства и флаконы по решению суда должны уничтожаться, но фактически после списания нередко возвращаются в легальную продажу.

Второе ключевое нововведение — ограничение объёма жидкости. В устройствах со сменными картриджами она не должна превышать двух миллилитров, в одноразовых системах — десяти, в заправочных ёмкостях — 30 миллилитров. Таким образом, с прилавков исчезнут вейпы, рассчитанные на десятки тысяч затяжек, а также литровые флаконы с жидкостью. Кроме того, обновлённый ГОСТ запрещает встраивать в корпус испарителей дополнительные компоненты, превращающие устройство в игровую приставку или плеер.

«В продаже немало гибридов: хочешь — кури, а надоест — играй. Получается, что вейпер никогда не выпускает из рук устройство и невольно всё больше и чаще курит», — пояснил Толмачёв.

Стандарт также запрещает наносить на упаковку и сам корпус изображения фруктов, ягод, десертов, напитков, лекарственных растений, образы людей и зверей, вымышленных персонажей, игрушки, а также придавать устройству формы, ассоциирующиеся с мультяшными героями. Предупреждающие надписи поместят в чёрную рамку, которая займёт не менее трети площади лицевой стороны пачки.

Депутат напомнил, что фракция «Единая Россия» с начала восьмого созыва последовательно занимается регулированием рынка вейпов: уже приняты законы о запрете продажи несовершеннолетним, о штрафах и вплоть до уголовной ответственности за нарушения.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в мае парламент планирует рассмотреть законопроект, дающий регионам право самостоятельно вводить запрет на розничную продажу вейпов на своей территории. По его словам, такая мера нацелена на сохранение здоровья граждан, в первую очередь несовершеннолетних.