В школах России тестируют интроскопы для поиска вейпов

В 18 российских школах начали использовать интроскопы для досмотра рюкзаков учеников. Эксперимент направлен на борьбу с курением электронных устройств в школьных туалетах. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Такие меры уже применяются в учебных заведениях Коммунарки, Ростова-на-Дону и Лабытнанги. Оборудование позволяет выявлять не только вейпы, но и опасные предметы — оружие, ножи, пиротехнику и подозрительные вещества.

Если у школьника находят электронное устройство для курения, его не изымают. В этом случае проводят профилактическую беседу и информируют родителей, поскольку действующее законодательство не позволяет конфискацию.

При этом у системы есть ограничения: она проверяет только содержимое сумок, не затрагивая карманы. Несмотря на стоимость в несколько миллионов рублей за комплект, эффективность метода пока не доказана.

Ранее Life.ru сообщал, что у 22-летней британки, которая курила вейпы 7 лет диагностировали рак лёгких. Врачи предполагают, что ей осталось жить около 18 месяцев. Взрывной рост популярности одноразовых электронных устройств, особенно среди молодёжи, привёл к серьёзным проблемам со здоровьем.