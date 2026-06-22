Минтай, треска и крабы рекой: Россия заработала на поставках рыбы в Китай почти 2,6 миллиарда долларов

За первые пять месяцев 2026 года Россия заметно увеличила поставки рыбы и морепродуктов в Китай. Такую информацию озвучил аналитический центр Рыбного союза на основе данных Главного таможенного управления Китая, сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Аналитического центра Рыбного союза.

«Российский экспорт рыбы и морепродуктов в Китай в январе — мае 2026 года вырос год к году на 16% в весе и увеличился на 53% в деньгах, до 672 тысяч тонн, на сумму почти 2,06 миллиарда долларов», — сказано в сообщении.

Сильнее всего выросли поставки мороженого минтая без головы и потрохов: плюс 25% по весу и 70% в деньгах, до 388 тысяч тонн на 673 миллиона долларов. Экспорт мороженого филе минтая прибавил 25% по объёму и 55% по выручке, достигнув четрыёх тысяч тонн на 12 миллионов долларов. Поставки мороженой трески без головы и потрохов увеличились на 35% в тоннах и вдвое в деньгах — до 39 тысяч тонн на 314 миллионов долларов.

Также вырос вывоз живых крабов: на 10% по весу и на 25% по стоимости, до 17 тысяч тонн на 527 миллионов долларов. Встречные поставки рыбы и морепродуктов из Китая в Россию тоже прибавили — на 7% по объёму и 11% в деньгах, до 43 тысячи тонн на 171 миллион долларов.

В частности, импорт мороженой тихоокеанской скумбрии вырос на 5% по весу и на 65% по выручке, до 11 тысяч тонн на 24 миллиона долларов. Поставки мороженой сайры увеличились на 10% и 50% соответственно, до 7 тысяч тонн на 16 миллионов долларов, а мороженой форели — на 5% и 10%, до 2 тысяч тонн на 21 миллион долларов.

А ранее сообщалось, что по итогам прошлого года Россия стала главным поставщиком рыбной продукции на китайский рынок, обойдя конкурентов. По данным Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, за 12 месяцев отечественные компании отправили в КНР рыбу и морепродукты на 3,42 миллиарда долларов, тогда как ближайший соперник, Эквадор, поставил продукции на 3,25 миллиарда. Доля России в китайском рыбном импорте достигла 14,4%.