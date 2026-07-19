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19 июля, 15:23

Путин встретился с главой МИД КНДР Цой Сон Хи

Владимир Путин и Цой Сон Хи во время прошлой встречи. Обложка © kremlin.ru

Владимир Путин и Цой Сон Хи во время прошлой встречи. Обложка © kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин провёл встречу с главой МИД КНДР Цой Сон Хи, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В переговорах принимают участие министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник российского лидера Юрий Ушаков. В частности, сторону затронули отношения между Москвой и Пхеньяном.

«В начале беседы президент Путин дал высокую оценку двусторонним отношениям России и КНДР», — поделился представитель Кремля.

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Напомним, Цой Сон Хи прилетела в Россию по приглашению Сергея Лаврова. Глава МИД КНДР с сопровождением отправилась в путь накануне, 18 июля.

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Матвей Константинов
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