Водка за $150: Российские товары появились на прилавках КНДР

Российские продукты начали продавать в магазинах столицы КНДР. На прилавках Пхеньяна появились мясные изделия и другие товары из РФ, пишет ТАСС. В ассортименте: колбасы, сосиски, ветчина, бекон, мясные деликатесы и полуфабрикаты предприятий Приморского края.

Также покупателям предлагают красную икру, шоколад, вафли, семечки и водку. При этом стоимость наших товаров в КНДР значительно выше, чем на родине. Например, стоимость бутылки водки зависит от марки и объёма и может достигать 150 долларов

Несмотря на высокие цены, российская продукция пользуется спросом у иностранцев. Некоторые позиции, по данным продавцов, быстро заканчиваются.

Ранее Life.ru писал, что Северная Корея вступила в фазу заметного экономического роста, а её жители осваивают новые потребительские стандарты. Истоки подъёма кроются во взаимодействии Пхеньяна с двумя великими соседями, полагают эксперты. С Китаем у КНДР выстроены выгодные финансово-экономические связи и присутствует определённая идеологическая гармония, помогает и кооперация с Москвой.