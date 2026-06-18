«Можно спокойно прилететь»: Лебедев разнёс расхожие мифы о Северной Корее

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев, посетивший все страны мира, назвал КНДР самым безопасным государством на планете. Своим мнением он поделился в ролике, опубликованном на платформе «VK Видео».

Поводом для высказывания послужили сообщения об экономическом подъёме в Северной Корее. Лебедев напомнил, что граждане РФ могут свободно посетить эту страну.

«Можно спокойно прилететь, и это самая безопасная страна на свете», — заявил он.

Резкой критике блогер подверг публикации в прессе, описывающие тяжёлый быт и практику казней в КНДР. Лебедев назвал такие материалы «говноновостями» и «залипухой».

Ранее дизайнер неоднократно посещал Пхеньян и активно освещал свои поездки в соцсетях, развенчивая распространённые стереотипы о жизни в республике.

Ранее Артемий Лебедев раскритиковал Организацию Объединённых Наций. Поводом для его гневной тирады стали сообщения прессы о плачевном финансовом положении структуры, балансирующей на грани банкротства. Блогер назвал ООН неповоротливым и бессмысленным бюрократическим образованием, добавив и более резкие эпитеты, как это ему свойственно.