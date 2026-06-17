Артемий Лебедев ополчился на доносчиков

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев высказался против тех, кто «работает против интересов России». Свою точку зрения он озвучил в очередном видеообзоре, опубликованном во «ВКонтакте».

Толчком к разговору послужил резонансный факт из жизни рэпера Алишера Моргенштерна*. Музыкант сменил имя, принял иудаизм и официально стал частью еврейского народа.

Лебедев посетовал, что России наносят урон именно доносчики. Если бы их было меньше, Моргенштерн* не покинул бы Россию и продолжил бы карьеру здесь, убеждён блогер. Однако, по его словам, всегда находятся люди, считающие собственные доносы крайне важными.

Кроме того, Лебедев назвал очень грустным обстоятельством то, что государство не ведёт борьбу с доносчиками и никак их не контролирует.

А ранее Артемий Лебедев поставил крест на ООН из-за сообщений о её финансовом кризисе. Он крайне негативно охарактеризовал эту международную структуру, назвав её громоздким и лишённым смысла бюрократическим аппаратом. По убеждению Лебедева, мир абсолютно ничего не потеряет, если эта организация прекратит своё существование. Более того, он выразил уверенность, что в случае её роспуска никто не станет сожалеть о случившемся.

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