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Регион
7 июня, 15:41

Моргенштерн* прошёл гиюр в Израиле, сменил имя и принял иудаизм

Моргенштерн*. Обложка © Telegram / Моргенштерн*

Моргенштерн*. Обложка © Telegram / Моргенштерн*

Рэпер Алишер Моргенштерн* (Валеев) официально сменил имя и веру. Об этом сообщает «Голос Израиля».

Моргенштерн* прошёл гиюр. Видео © «Голос Израиля»

Теперь исполнителя зовут Исраэль Йегуда Моргенштерн*. Артист прошёл гиюр — процедуру обращения в иудаизм — и присоединился к еврейскому народу.

На опубликованных кадрах рэпер запечатлён в традиционном головном уборе, белой рубашке и чёрных брюках в окружении местных жителей.

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Защита Моргенштерна* обжаловала штраф в 7 млн за нарушение закона об иноагентах

Ранее сообщалось, что Моргенштерн* практически прекратил сольные выступления и резко ограничил список стран для частных концертов. Причиной стала развившаяся после отказа от наркотиков мания преследования. Исполнитель теперь готов выходить на сцену только в Испании, США и на Кипре, считая эти направления относительно безопасными; других государств он опасается из-за риска задержания и последующей экстрадиции в Россию.

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*Включён в перечень иностранных агентов Минюста России.

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Юрий Лысенко
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