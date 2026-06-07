Моргенштерн* прошёл гиюр в Израиле, сменил имя и принял иудаизм
Моргенштерн*. Обложка © Telegram / Моргенштерн*
Рэпер Алишер Моргенштерн* (Валеев) официально сменил имя и веру. Об этом сообщает «Голос Израиля».
Моргенштерн* прошёл гиюр. Видео © «Голос Израиля»
Теперь исполнителя зовут Исраэль Йегуда Моргенштерн*. Артист прошёл гиюр — процедуру обращения в иудаизм — и присоединился к еврейскому народу.
На опубликованных кадрах рэпер запечатлён в традиционном головном уборе, белой рубашке и чёрных брюках в окружении местных жителей.
Ранее сообщалось, что Моргенштерн* практически прекратил сольные выступления и резко ограничил список стран для частных концертов. Причиной стала развившаяся после отказа от наркотиков мания преследования. Исполнитель теперь готов выходить на сцену только в Испании, США и на Кипре, считая эти направления относительно безопасными; других государств он опасается из-за риска задержания и последующей экстрадиции в Россию.
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*Включён в перечень иностранных агентов Минюста России.