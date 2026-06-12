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Регион
12 июня, 09:51

Квартиру Артемия Лебедева в Киеве выставят на аукцион за $236 тысяч

Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Квартиру блогера и дизайнера Артемия Лебедева в Киеве решили продать на аукционе. Об этом заявил председатель Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Наталуха в своей соцсети.

«Осматривали очередное подсанкционное имущество, которое скоро пойдёт с молотка. На этот раз — квартиру Артемия Лебедева», — написал он.

Квартира находится в историческом центре Киева, её площадь — 138,5 квадратных метра. Недвижимость выставят на торги 30 июня. Стартовая цена — 236 тысяч долларов (примерно 17 миллионов рублей).

Украинский чиновник отметил, что семье блогера не разрешили забрать личные вещи. По его словам, правительство Украины так же поступает и с другими изъятыми объектами.

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До этого Артемий Лебедев жёстко раскритиковал Организацию Объединённых Наций. Поводом для гневной тирады стала новость о тяжёлом финансовом положении ООН — по данным прессы, организация балансирует на грани банкротства. Дизайнер не стеснялся в выражениях, оценивая нынешнее состояние всемирного объединения.

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Наталья Афонина
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