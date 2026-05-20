«Бобр курва!»: Блогер Лебедев назвал страну, из-за которой ему не дали шенген

Артемий Лебедев рассказал, что получил отказ на своё заявление о выдаче шенгенской визы. Документы он подавал через греческое посольство. По его словам, причиной стало вынесенное ранее решение Польши объявить его персоной нон-грата, сообщил блогер и дизайнер на странице в видео в VK.

«Поскольку Польша является частью Шенгенской зоны, то, соответственно, всем другим странам Шенгенской зоны запрещено мне выдавать шенгенскую визу по просьбе поляков. Бобр курва», — заявил Лебедев.

Ранее российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев перенёс хирургическую операцию по пересадке волосяного покрова. Этой новостью он поделился в своём личном блоге в соцсетях и даже показал фото в бинтах.