Артемий Лебедев обратился к Бастрыкину из-за дела мэра Уфы

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев обратился к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину из-за дела мэра Уфы Ратмира Мавлиева. В ролике, опубликованном во «ВКонтакте», Лебедев заявил, что давно знаком с Мавлиевым. По его словам, при нынешнем мэре Уфа становилась более ухоженным и комфортным городом.

Дизайнер попросил главу СКР внимательно разобраться в обстоятельствах дела. Он отметил, что проверка должна касаться не только действий самого градоначальника, но и всех участников процесса.

«Суть вопроса — в необходимости полноценной проверки и действий мэра, и всех заявителей и участников этого процесса, чтобы исключить любые перекосы и недосказанность», — заявил Лебедев.

Мавлиева задержали в конце апреля. Его обвинили в превышении полномочий и получении взятки, после чего отправили под стражу. На суде мэр Уфы вину не признал. Он утверждал, что его оговорила группа компаний «Прайм», которая, по его словам, украла земли на 21 миллиард рублей. В начале мая Верховный суд Башкирии изменил Мавлиеву меру пресечения. Его отпустили из СИЗО под домашний арест.