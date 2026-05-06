Обвиняемого во взятках мэра Уфы Мавлиева выпустили из СИЗО под домашний арест

Обложка © ТАСС / Сергей Елагин/Бизнес Online

Верховный суд Республики Башкортостан принял решение о смягчении меры пресечения для мэра Уфы Ратмира Мавлиева, обвиняемого во взяточничестве. Вместо содержания под стражей ему назначен домашний арест сроком на два месяца. Информацию об этом агентству ТАСС предоставили представители правоохранительных органов.

«Арест отменён, избран домашний арест на два месяца», — сказал собеседник агентства.

Напомним, Мавлиев был задержан и арестован в конце апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Свою вину он не признаёт, заявив, что его оклеветали компании, укравшие земли на 21 млрд.

Наталья Демьянова
