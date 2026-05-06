Обвиняемого во взятках мэра Уфы Мавлиева выпустили из СИЗО под домашний арест

Верховный суд Республики Башкортостан принял решение о смягчении меры пресечения для мэра Уфы Ратмира Мавлиева, обвиняемого во взяточничестве. Вместо содержания под стражей ему назначен домашний арест сроком на два месяца. Информацию об этом агентству ТАСС предоставили представители правоохранительных органов.