Мэр Уфы Мавлиев заявил, что его оклеветали компании, укравшие земли на 21 млрд
Обложка © Тимур Давлетов/ТАСС
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев выступил в суде по делу, связанному с хищением земель на сумму 21 миллиард рублей. Как сообщает Telegram-канал Mash Batash, градоначальник не признал свою вину. Он заявил, что обвинения в его адрес не соответствуют действительности.
Мавлиев в суде. Видео © Telegram|Mash Batash
По словам Мавлиева, за происходящим стоит группа компаний «Прайм». Он утверждает, что именно они причастны к незаконным схемам. В суде чиновник подчеркнул, что его оклеветали, а также заявил, что с сентября 2025 года направлял заявления о предполагаемых хищениях.
Мавлиев отдельно отметил, что не получал взяток. По его версии, обвинения строятся на показаниях бывшего чиновника. Речь идёт об экс-председателе госкомитета по жилстройнадзору Артуре Давлетшине. По словам мэра, у него выявлено 32 эпизода взяточничества. Разбирательство продолжается. Суду предстоит оценить представленные доказательства и позиции сторон.
Напомним, 28 апреля стало известно о задержании и аресте мэра Уфы Ратмира Мавлиева. По данным Следственного комитета России, чиновника подозревают в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере. Речь идёт о деле, связанном с земельным участком. Следствие считает, что Мавлиев и ещё трое фигурантов организовали незаконное отчуждение территории площадью более 1,3 тысячи квадратных метров. Участок находился на территории одного из санаториев Уфы. Сегодня суд в Башкирии арестовал Мавлиева.
