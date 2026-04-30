Мэр Уфы Мавлиев заявил, что его оклеветали компании, укравшие земли на 21 млрд

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев выступил в суде по делу, связанному с хищением земель на сумму 21 миллиард рублей. Как сообщает Telegram-канал Mash Batash, градоначальник не признал свою вину. Он заявил, что обвинения в его адрес не соответствуют действительности.

Мавлиев в суде. Видео © Telegram|Mash Batash

По словам Мавлиева, за происходящим стоит группа компаний «Прайм». Он утверждает, что именно они причастны к незаконным схемам. В суде чиновник подчеркнул, что его оклеветали, а также заявил, что с сентября 2025 года направлял заявления о предполагаемых хищениях.

Мавлиев отдельно отметил, что не получал взяток. По его версии, обвинения строятся на показаниях бывшего чиновника. Речь идёт об экс-председателе госкомитета по жилстройнадзору Артуре Давлетшине. По словам мэра, у него выявлено 32 эпизода взяточничества. Разбирательство продолжается. Суду предстоит оценить представленные доказательства и позиции сторон.