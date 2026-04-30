Бомба в скутере, санаторий мэра и Шурик из «Кавказской пленницы»: яркие аресты апреля 2026

Обыски у мэра и министров, покушение на руководство РКН и парк «Патриот» без замдиректора. Life.ru собрал самые громкие задержания и аресты апреля 2026 года. 30 апреля, 07:47

В апреле 2026 года в России прошло сразу несколько спецопераций. Под прицел силовиков попали не только чиновники разных уровней — от мэра Уфы до министров Красноярского края, но и целая банда неонацистов, готовившая убийство руководителей Роскомнадзора, а также трейдеры Мосбиржи, обманувшие систему на десятках компаний. Не обошлось и без курьёзов: москвич, решивший повторить трюк из «Кавказской пленницы», получил реальный срок ареста за «романтику».

Земельные схемы в Ленобласти и «бонусы» чиновников

Глава администрации Токсовского городского поселения Олег Иванов. Фото © «Токсовское городское поселение»

В апреле силовики пришли к тем, кто привык распоряжаться чужой землёй как своей собственной. В Ленинградской области с поличным попался глава администрации Токсовского городского поселения Олег Иванов. По версии следствия, Иванов вместе со своим заместителем практиковали такую схему: на протяжении нескольких лет они брали в аренду муниципальные земельные участки, а затем перепродавали их третьим лицам по ценам, которые экономисты назвали бы «социально дружественными» для кармана чиновников. Реальная стоимость земель была в разы выше, а разница, судя по материалам дела, оседала в нужных карманах. Теперь обоим высокопоставленным фигурантам предстоит объяснять суду, куда именно делись миллионы, не дошедшие до казны.

Красноярский министр попал на 5 миллионов

Министр тарифной политики Красноярского края Александр Ананьев. Фото © krskstate.ru

Не отстаёт от коллег и Сибирь. Александр Ананьев, занимающий кресло министра тарифной политики Красноярского края, далеко не в первый раз фигурирует в сводках. Задержание произошло в рамках старого эпизода. Следствие считает, что ещё в августе 2022-го, когда Ананьев руководил министерством промышленности, энергетики и ЖКХ, он вступил в сговор с представителями ООО «Сила Сибири».

Суть договорённости, по версии следствия, проста: за 10 миллионов рублей чиновник пообещал бизнесменам «зелёный свет» и включение их компании в заветный перечень территориальных сетевых организаций. По версии СК, Ананьеву удалось получить задаток — половину оговорённой суммы, то есть 5 миллионов.

Журналист Ролдугин и Pump & Dump на Мосбирже

Обозреватель «Новой газеты» Олег Ролдугин был задержан силовиками по подозрению в незаконном использовании персональных данных. О чём именно идёт речь и кому могли быть переданы данные, следствие пока держит в секрете, но сам факт задержания известного журналиста вызвал широкий резонанс в профессиональном сообществе.

Громко «аукнулся» апрель и для финансовых воротил. Задержаны трейдеры Московской биржи. По версии следствия, они использовали классическую, но от того не менее опасную схему Pump & Dump (накачка и сброс). Группа игроков искусственно разгоняла стоимость ценных бумаг, агрессивно скупая акции, а затем, когда цена взлетала до небес, тут же избавлялась от активов, оставляя других инвесторов у разбитого корыта. В списке пострадавших — 19 крупных российских компаний. Сейчас оперативники выясняют, кто именно отдавал команды на эти манипуляции и как долго мошенникам удавалось оставаться в тени.

Ликвидация сети: бомба в самокате и банда неонацистов

В апреле 2026 года ФСБ предотвратила ряд терактов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / SGr

В Москве спецслужбы предотвратили громкое покушение на высокопоставленного силовика, имя которого держат в секрете. Киллеры замаскировали взрывчатку под зарядную станцию электроскутера. Мощность бомбы составила полтора килограмма в тротиловом эквиваленте. ФСБ сработала на опережение.

В ходе спецоперации задержали троих фигурантов. Первый — гражданин Украины, действующий военнослужащий ВСУ, воевавший против российских сил. По версии следствия, его завербовала СБУ в 2025 году, после чего отправили в Москву для разведки и устранения цели. Именно он собрал взрывное устройство и заложил его. Второй фигурант — выходец из Молдавии, которого завербовали в Кишинёве. Его роль была технической: он проводил онлайн-трансляцию места у бизнес-центра, чтобы кураторы могли выбрать идеальный момент для подрыва. Третий — россиянин, который за деньги снимал на видео локацию для парковки смертоносного скутера.

Но это не единственная предотвращённая угроза. В том же апреле ФСБ отчиталась о ликвидации ячейки праворадикалов и неофашистов, готовивших теракт против руководства Роскомнадзора. Группировку из семерых человек координировали украинские спецслужбы через Telegram. Главарём банды оказался 19-летний москвич 2004 года рождения. При задержании парень оказал сопротивление: применил огнестрельное оружие, и его пришлось нейтрализовать на месте. На базе «бойцов» нашли целый арсенал: самодельное взрывное устройство весом в килограмм, боевую гранату Ф-1, пистолет Макарова с глушителем, рации, газовые пистолеты и, конечно, неонацистскую атрибутику с инструкциями по вербовке.

Мэр Уфы Мавлиев и парк «Патриот»

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев. Фото © ТАСС / Сергей Елагин / Бизнес Online

В апреле проходили антикоррупционные зачистки. В Башкирии задержали мэра Уфы Ратмира Мавлиева. Статья — превышение полномочий и получение взятки. Вместе с градоначальником в СИЗО отправились его заместитель, замначальника управления земельных и имущественных отношений и директор одного из санаториев региона. По версии СК, чиновники провернули схему с незаконным отчуждением участка за 13 млн рублей, принадлежащего санаторию. Мавлиев, как считает следствие, лично потребовал денежного вознаграждения за покровительство в этом процессе. Мавлиев арестован.

А заместитель гендиректора Центрального парка «Патриот» Минобороны РФ Виталий Мелимук арестован за взятку в 18 миллионов рублей. По версии СК, в декабре 2025 года через подконтрольные структуры были заключены контракты с ООО «Гермес» на комплексное обслуживание парка «Патриот» и его филиала в Кронштадте. Сумма контрактов — астрономические 1,4 миллиарда рублей. Мелимук, как полагает следствие, получил откат за то, что именно эта компания стала подрядчиком на столь лакомый кусок пирога.

Заблокированный выход и 300 человек в огне

Ещё одна трагическая страница апреля — пожар в строящемся здании на севере Москвы, который унёс жизни восьми человек. ЧП произошло 28 апреля на 2-м Амбулаторном проезде в районе Аэропорт. В момент возгорания внутри находилось около 300 рабочих и строителей — людей пришлось экстренно выводить на улицу. Но не всем удалось спастись. Под стражу отправились пять человек, включая бенефициара и гендиректора компании-застройщика. По версии следствия, трагедия произошла из-за нарушений и халатности. В здании оказалась заблокирована одна из двух эвакуационных лестниц, а противопожарные системы, которые должны были сработать автоматически, на момент ЧП не функционировали. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание, но теперь следователям предстоит выяснить, почему стройка эксплуатировалась с грубейшими нарушениями безопасности. Возбуждено уголовное дело, количество жертв, к сожалению, окончательное — восемь погибших. Обстоятельства произошедшего продолжают устанавливать.

Книги «Эксмо» и подражатель Шурика с Тверской

В апреле прошли обыски в издательстве «Эксмо». Фото © Life.ru

Неожиданный поворот произошёл в деле крупнейшего книжного издательства. Обыски прошли в московском офисе холдинга «Эксмо», а также по местам жительства топ-менеджеров. Был задержан гендиректор Евгений Капьев. Основание — уголовное дело об организации деятельности экстремистской организации. По данным РЕН ТВ, речь идёт о схеме по распространению ЛГБТ*-литературы (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) среди несовершеннолетних. Следствие проверяет, как именно продукция попадала в руки детей и кто финансировал этот процесс.

Завершает криминальную хронику месяца самая необычная история уличного знакомства. Вечером 5 апреля на 1-й Тверской-Ямской улице Москвы нетрезвый Илья Фурсов решил познакомиться с двумя девушками. Разгорячённый мужчина схватил одну из них, закинул её на плечо и понёс в подземный переход, искренне веря, что это выглядит эффектно. Девушка вырвалась и убежала. В ответ услышала лютый мат.

В суде Фурсов оправдывался просто: мол, был сильно пьян и хотел выглядеть героем фильма «Кавказская пленница». А когда дама сбежала, начал материться от расстройства. Тверской районный суд приговорил хулигана к 15 суткам административного ареста по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ.

* Движение признано экстремистским и запрещено в РФ

Авторы Пётр Егоров