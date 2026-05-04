Глава Башкирии высказался об аресте мэра Уфы Ратмира Мавлиева

Глава Башкирии Радий Хабиров впервые публично прокомментировал уголовное дело в отношении мэра Уфы Ратмира Мавлиева. Выступая на оперативном совещании 4 мая, он не стал критиковать арестованного чиновника.

«Ратмир Рафилович очень много сделал для развития Уфы. В годы его работы Уфа расцветала. Хорошая была работа», — заявил руководитель республики.

При этом он признал, что в отношении градоначальника возбуждено уголовное дело, и пообещал следить за развитием ситуации.

Хабиров подчеркнул, что до вынесения судебного решения Мавлиев формально остаётся главой администрации города.

«Мою позицию вы знаете: до принятия процессуальных решений суда главой города является Мавлиев», — напомнил он.

На время следствия обязанности мэра исполняет Сергей Кожевников.

«Ему придётся эту тяжёлую ношу тащить», — заметил Хабиров, призвав городские службы работать в прежнем режиме.