Глава Башкирии высказался об аресте мэра Уфы Ратмира Мавлиева
Обложка © ТАСС / Тимур Давлетов
Глава Башкирии Радий Хабиров впервые публично прокомментировал уголовное дело в отношении мэра Уфы Ратмира Мавлиева. Выступая на оперативном совещании 4 мая, он не стал критиковать арестованного чиновника.
«Ратмир Рафилович очень много сделал для развития Уфы. В годы его работы Уфа расцветала. Хорошая была работа», — заявил руководитель республики.
При этом он признал, что в отношении градоначальника возбуждено уголовное дело, и пообещал следить за развитием ситуации.
Хабиров подчеркнул, что до вынесения судебного решения Мавлиев формально остаётся главой администрации города.
«Мою позицию вы знаете: до принятия процессуальных решений суда главой города является Мавлиев», — напомнил он.
На время следствия обязанности мэра исполняет Сергей Кожевников.
«Ему придётся эту тяжёлую ношу тащить», — заметил Хабиров, призвав городские службы работать в прежнем режиме.
Напомним, Мавлиев был задержан и арестован в конце апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Свою вину он не признаёт, заявив, что его оклеветали компании, укравшие земли на 21 млрд.
Все о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.