Мэра Уфы Ратмира Мавлиева госпитализировали с подозрением на инфаркт

Находящегося под домашним арестом мэра Уфы Ратмира Мавлиева экстренно госпитализировали с подозрением на инфаркт. По данным SHOT, чиновника забрали из собственного дома сегодня около 6 утра по местному времени.

Напомним, ранее сообщалось, что чиновника доставили в больницу из-за болей в сердце. 47-летний Мавлиев всю ночь жаловался жене на плохое самочувствие.