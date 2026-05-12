Мэра Уфы Ратмира Мавлиева госпитализировали с подозрением на инфаркт
Обложка © ТАСС / Тимур Давлетов
Находящегося под домашним арестом мэра Уфы Ратмира Мавлиева экстренно госпитализировали с подозрением на инфаркт. По данным SHOT, чиновника забрали из собственного дома сегодня около 6 утра по местному времени.
Напомним, ранее сообщалось, что чиновника доставили в больницу из-за болей в сердце. 47-летний Мавлиев всю ночь жаловался жене на плохое самочувствие.
Напомним, в конце апреля силовики задержали Мавлиева по подозрению в получении взятки и превышении полномочий. После апелляции Верховный суд Башкирии смягчил меру пресечения, переведя чиновника из СИЗО под домашний арест до 28 июня.
