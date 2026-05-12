Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

12 мая, 03:53

Мэра Уфы отпустили из-под стражи из-за существенного нарушения закона

Обложка © ТАСС / Тимур Давлетов

Верховный суд Башкирии изменил меру пресечения мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву с содержания под стражей на домашний арест. Причина — существенное нарушение уголовно-процессуального закона, говорится в материалах суда. Об этом пишет ТАСС.

Мавлиева обвиняют в превышении должностных полномочий и получении взятки. По версии следствия, он вместе с подчинёнными организовал незаконное отчуждение земельного участка площадью более 1300 кв. метров на территории санатория. Также он требовал от застройщика взятку в виде приобретения участка стоимостью свыше 13 млн рублей.

Следователь настаивал на аресте. По его данным, Мавлиев уничтожал следы преступлений, давил на свидетелей и подчинённых. Однако Верховный суд отменил решение первой инстанции по апелляционной жалобе самого мэра.

Ранее стало известно, что у мэра Уфы Ратмира Мавлиева принудительно взяли образцы волос и слюны. Процедура прошла после того, как градоначальника освободили из изолятора и отправили под домашний арест до 28 июня. Ему запрещено пользоваться телефоном, интернетом и общаться со свидетелями. По словам защитника, силовики пояснили, что биоматериалы нужны для геномного реестра правоохранителей.

Виталий Приходько
