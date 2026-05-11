Сразу после освобождения из СИЗО у мэра Уфы Мавлиева взяли образцы волос и слюны

Обложка © ТАСС / Сергей Елагин/Бизнес Online

У мэра Уфы Ратмира Мавлиева принудительно взяли образцы волос и слюны. Об этом РИА «Новости» сообщил его адвокат Марат Самойлов.

«У него принудительно взяли образцы биоматериалов – волос и слюны. Пояснили, что это для геномного реестра правоохранителей. Это противоречит нормам Конституции и уголовного процессуального кодекса», — рассказал агентству защитник Мавлиева.

Процедура прошла после того, как градоначальника освободили из изолятора и отправили под домашний арест до 28 июня. Ему запрещено пользоваться телефоном, интернетом и общаться со свидетелями. По словам защитника, силовики пояснили, что биоматериалы нужны для геномного реестра правоохранителей.

Адвокат назвал это нарушением Конституции и УПК. Он добавил, что данный факт уже внесён в жалобу в СК, Генпрокуратуру и ФСБ. Сам Мавлиев вину не признаёт.

Мэр Уфы Мавлиев попросил Генпрокуратуру проверить законность его преследования

Напомним, что в конце апреля мэр Уфы Ратмир Мавлиев был задержан и арестован по подозрению во взяточничестве в особо крупных масштабах. Фигурант вину не признаёт и заявляет, что его оклеветали структуры, присвоившие участки стоимостью 21 млрд рублей. Недавно он был выпущен под домашний арест.

