«Никто и слезинки не проронит»: Артемий Лебедев поставил крест на ООН
Артемий Лебедев раскритиковал ООН, назвав её бессмысленной и бюрократической
Артемий Лебедев. Обложка © Telegram / Артемий Лебедев
Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев обрушился с жёсткой критикой на Организацию Объединённых Наций. Своё мнение он высказал в свежем выпуске новостного обзора, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте».
Поводом для гневной тирады послужила информация о плачевном финансовом положении структуры. Лебедев отметил, что, согласно сообщениям прессы, организация балансирует на грани банкротства. Дизайнер не стал стесняться в выражениях, характеризуя текущее состояние всемирного объединения.
«На самом деле, ООН — это огромное, неповоротливое бессмысленное бюрократическое говно», — заявил он.
Также Лебедев добавил, что исчезновение этой структуры пройдёт для мира незамеченным. По его словам, в случае роспуска организации никто не проронит ни единой слезинки.
Ранее Артемий Лебедев рассказал, что попытка решить пробный ОГЭ по обществознанию оказалась для него непосильной. В своём новостном обзоре он рассказал, что затеял эксперимент ради забавы, однако очень скоро застрял в хитроумных вопросах и громоздких формулировках. Особое недоумение у него вызвал термин «личность», который экзаменаторы описывают как набор социально значимых качеств индивида, складывающихся во время общественной жизни.
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