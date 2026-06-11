«Никто и слезинки не проронит»: Артемий Лебедев поставил крест на ООН

Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев обрушился с жёсткой критикой на Организацию Объединённых Наций. Своё мнение он высказал в свежем выпуске новостного обзора, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте».

Поводом для гневной тирады послужила информация о плачевном финансовом положении структуры. Лебедев отметил, что, согласно сообщениям прессы, организация балансирует на грани банкротства. Дизайнер не стал стесняться в выражениях, характеризуя текущее состояние всемирного объединения.

«На самом деле, ООН — это огромное, неповоротливое бессмысленное бюрократическое говно», — заявил он.

Также Лебедев добавил, что исчезновение этой структуры пройдёт для мира незамеченным. По его словам, в случае роспуска организации никто не проронит ни единой слезинки.

Ранее Артемий Лебедев рассказал, что попытка решить пробный ОГЭ по обществознанию оказалась для него непосильной. В своём новостном обзоре он рассказал, что затеял эксперимент ради забавы, однако очень скоро застрял в хитроумных вопросах и громоздких формулировках. Особое недоумение у него вызвал термин «личность», который экзаменаторы описывают как набор социально значимых качеств индивида, складывающихся во время общественной жизни.