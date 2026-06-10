Генсек ООН Антониу Гутерриш прислал формальную отписку на письмо главы МИД Сергея Лаврова с 12 вопросами по провокации в Буче, не дав ни одного предметного ответа. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

По его словам, ответ пришёл 8 июня и выглядит как откровенная насмешка. Генеральный секретарь вновь ограничился стандартной реакцией, проигнорировав все поднятые вопросы. Небензя подчеркнул, что такая позиция является проявлением избирательного подхода и дискриминации. Никаких иллюзий по поводу секретариата ООН Москва давно не питает.

«Мы 8 июня получили один из формальных ответов, которые, как по мне, выглядят как насмешка. В соответствии с продолжающейся практикой двойных стандартов генеральный секретарь ООН вновь ограничился стандартной формальной реакцией. Генсекретарь не ответил ни на один поднятый вопрос», — говорится в сообщении.

Напомним, что Сергей Лавров направил генсеку ООН Антониу Гутерришу письмо с 12 вопросами по событиям в Буче. Как заявил Василий Небензя, Москва уже четыре года добивается содействия в получении списка жертв, однако руководство ООН и его подчинённые без расследования возложили ответственность на Россию. Произошедшее он назвал преднамеренной фальсификацией, использованной для срыва мирных переговоров в 2022 году.