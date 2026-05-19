Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил генсеку ООН Антониу Гутерришу письмо с 12 вопросами по событиям в Буче. Об этом заявил постпред РФ при организации Василий Небензя на заседании Совбеза по Украине.

По словам дипломата, Москва уже четыре года просит содействия в получении списка жертв. Небензя заявил, что руководство ООН и его подчинённые без расследования возложили ответственность на Россию.

«Ждём на них таких же чётких ответов, а не отписок, которые мы неоднократно видели раньше», — сказал постпред РФ на заседании СБ ООН.

Небензя также отметил, что российская сторона считает произошедшее преднамеренной фальсификацией, которую использовали для срыва мирных переговоров в 2022 году. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик подтвердил получение письма. По его словам, ответ сейчас составляется, но пока ещё не был отправлен.

Кроме того, Лавров призвал ООН отреагировать на гонения на УПЦ. В российском МИД выразили надежду, что Альянс цивилизаций под руководством М. Моратиноса внесёт свой вклад в нейтрализацию острых вызовов современности.