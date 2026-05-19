19 мая, 18:30

Гутерришу предстоит «чётко» ответить на вопросы Лаврова о Буче

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил генсеку ООН Антониу Гутерришу письмо с 12 вопросами по событиям в Буче. Об этом заявил постпред РФ при организации Василий Небензя на заседании Совбеза по Украине.

По словам дипломата, Москва уже четыре года просит содействия в получении списка жертв. Небензя заявил, что руководство ООН и его подчинённые без расследования возложили ответственность на Россию.

«Ждём на них таких же чётких ответов, а не отписок, которые мы неоднократно видели раньше», — сказал постпред РФ на заседании СБ ООН.

Небензя также отметил, что российская сторона считает произошедшее преднамеренной фальсификацией, которую использовали для срыва мирных переговоров в 2022 году. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик подтвердил получение письма. По его словам, ответ сейчас составляется, но пока ещё не был отправлен.

Лавров заявил о шансе навести порядок в ООН после смены генсека
Кроме того, Лавров призвал ООН отреагировать на гонения на УПЦ. В российском МИД выразили надежду, что Альянс цивилизаций под руководством М. Моратиноса внесёт свой вклад в нейтрализацию острых вызовов современности.

Полина Никифорова
