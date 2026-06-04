Захарова: Гутерриш решил «добить» авторитет ООН под конец своего срока

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о генсеке ООН Антониу Гутеррише. По её мнению, он намерен окончательно разрушить авторитет организации.

«Такое ощущение, что Антониу Гутерриш решил под конец своего пребывания в этой должности «добить» авторитет ООН, который его усилиями за годы и так изрядно пошатнулся», — заявила дипломат, отвечая на вопрос журналистов о новом докладе главы всемирной организации с обвинениями в адрес России.

Захарова также выразила надежду, что следующий генсек учтёт ошибки предшественника.

«Реалистично говоря, Антониу Гутерриш уже фактически «на выходе» из своего кабинета, до конца года в ООН должен появиться новый генсекретарь. Хочется надеяться, что он сделает выводы из ошибок предшественника. Мы продолжим этого добиваться», — говорится в комментарии на сайте министерства.

Ранее Life.ru писал, что глава МИД Германии Йоханн Вадефуль связал провал Берлина на выборах в непостоянные члены Совбеза ООН с Россией, заявив, что Москва не хотела видеть в составе органа страну, поддерживающую Украину. По его словам, причиной могли стать якобы «негативная кампания» РФ, а также позиция Германии по Ближнему Востоку и Израилю.