МИД России заявил о готовности к плотной координации с Киргизией в СБ ООН

Россия приветствует избрание Киргизии непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2027–2028 годы. Об этом ТАСС заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

Дипломат назвал это историческим событием для Бишкека. По его словам, для России как постоянного члена Совбеза важно, что в состав ключевого органа ООН войдёт её стратегический партнёр. Логвинов подчеркнул, что Москва готова к тесной координации с кыргызскими коллегами на площадке Совета Безопасности.

По словам представителя МИД РФ, совместная работа будет направлена на защиту международного права, укрепление многополярного мироустройства и поиск ответов на глобальные вызовы.

Ранее Киргизия впервые в своей истории была избрана непостоянным членом Совета Безопасности ООН. За место в Совбезе республика соперничала с Филиппинами. Чтобы получить мандат, Бишкеку требовалась поддержка двух третей членов Генассамблеи. Нужного результата удалось добиться после четырёх раундов голосования: в финале за Киргизию выступили 142 государства.