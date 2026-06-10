Небензя: Политизация работы СБ ООН по ядерной программе Ирана ведёт к эскалации

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя заявил, что дальнейшая политизация деятельности Совета Безопасности ООН в отношении иранской ядерной программы приведёт лишь к усилению эскалации и негативно скажется на перспективах дипломатического урегулирования. Соответствующее заявление российский дипломат сделал на заседании Совбеза.

По словам Небензи, подобный подход помешает созданию условий для возобновления инспекционной работы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Ирана. Российский постпред напомнил, что нормальная деятельность агентства была подорвана действиями Соединённых Штатов и Израиля.

Кроме того, Небензя обратил внимание, что доклады МАГАТЭ по Ирану никогда не содержали данных о том, что Тегеран конвертирует уран в военных целях. Попытки нагнетать напряжённость в Совете Безопасности не имеют под собой реальных оснований.

Также ранее Василий Небензя на заседании Совбеза ООН призвал активизировать дипломатическую работу по ситуации вокруг Ирана. По его словам, Россия готова содействовать урегулированию конфликта.