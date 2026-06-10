Сотрудничество с Москвой и Пекином дало плоды: Уровень жизни в Северной Корее пополз вверх

Северная Корея вступила в фазу заметного экономического роста, а её жители осваивают новые потребительские стандарты. Такое мнение высказал политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич.

Истоки подъёма, по его словам, кроются во взаимодействии Пхеньяна с двумя великими соседями. С Китаем у КНДР выстроены выгодные финансово-экономические связи и присутствует определённая идеологическая гармония, помогает и кооперация с Москвой. Обе державы, отметил эксперт в разговоре с 360.ru, совместными усилиями способствуют развитию сравнительно небольшой страны.

Открывшиеся возможности, считает аналитик, используются блестяще. Партнёрство с крупными государствами уже позволило Пхеньяну спустить на воду современный корвет и провести учебные стрельбы. Поднялся и уровень жизни граждан: в стране недавно сдали 10 тысяч новых домов.

Политолог добавил, что сейчас в КНДР реализуется программа «10 на 20», предполагающая возведение 20 крупных индустриальных объектов за десять лет. Новые предприятия дадут молодёжи рабочие места с высокими зарплатами и наладят выпуск высокотехнологичных изделий. Суровая аскетичная манера тотальной экономии, по наблюдениям Станкевича, уходит в прошлое.

Отдельно он упомянул инфраструктурную связанность: Россия построила железнодорожную ветку от приграничного Хасана до порта Риджин, где возведён современный контейнерный терминал. Через этот узел идут транзитные грузы в обоих направлениях, осуществляются поставки и в саму КНДР.

Кроме того, как подчеркнул собеседник издания, россиянам уже доступны шикарные курорты Северной Кореи. Он охарактеризовал это направление как «надёжную экзотику» и посоветовал тем, кто ещё не определился с летним отпуском, обратить на него внимание.

Ранее известный кореевед Андрей Ланьков заметил, что вопреки санкциям уровень жизни в КНДР за последние четыре года повысился благодаря кооперации с Россией и Китаем. Эксперт пояснил, что изменения выражаются в быстром, но неравномерном росте, преимущественно сосредоточенном в Пхеньяне и крупных городах при почти незаметных переменах в сельской местности.