«Скромная, но стабильная поддержка»: Почему Северная Корея богатеет вопреки санкциям

Уровень жизни в Северной Корее вырос за последние четыре года вопреки экономическим санкциям. К таким выводам пришел кореевед Андрей Ланьков — кандидат исторических наук, профессор. В беседе с «Газетой.ru» он связал эту динамику с сотрудничеством КНДР с Россией и Китаем.

По словам эксперта, в последние три-четыре года в стране наблюдаются признаки быстрого экономического роста. Правда, плоды распределяются крайне неравномерно: стремительно развиваются Пхеньян и несколько крупных городов, а в сельской местности перемен почти не видно.

Он отметил две главные причины. Китай оказывал КНДР скромную, но стабильную финансовую поддержку, которая помогла пережить худшие последствия пандемийных ограничений в 2020–2023 годах, когда республика почти полностью закрылась от внешнего мира. Второй фактор — валютная торговля с Россией.

«Главное — поставки в Россию, скажем так, "специфических изделий", которые в последние несколько лет дали Северной Корее возможность заработать крупные суммы в валюте», — подчеркнул Ланьков.

Эти средства почти целиком поступили в распоряжение центрального правительства. Часть уходит на престижные проекты, а часть — на повышение уровня жизни горожан. Статистика по экспорту в Россию не раскрывается, но речь идёт о больших деньгах.

При Ким Чен Ыне, добавил профессор, благосостояние населения растёт так, как не росло с начала 1960-х. Впрочем, по нашим меркам КНДР всё ещё остается бедной страной. А «величие» северокорейского лидера, по его словам, — понятие слишком неточное и трудноизмеримое.

А ранее сообщалось, что Ким Чен Ын укрепил власть в КНДР после пандемии. По данным The New York Times, в 2020 году Ким Чен Ын публично извинился перед гражданами за трудности, с которыми столкнулась страна. Но затем власти закрыли границу с КНР, ужесточили контроль, ограничили торговлю и начали давить на неформальные рынки.