От изоляции к «чудесной трансформации»: NYT объяснила, как Ким Чен Ын усилил КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын использовал пандемию не только как кризис, но и как возможность резко усилить контроль над страной. Об этом пишет The New York Times в большом материале о том, как Северная Корея изменилась за последние годы.

Во время пандемии Ким Чен Ын публично извинился перед гражданами за трудности, с которыми столкнулась страна. Но затем власти закрыли границу с Китаем, ужесточили контроль, ограничили торговлю и начали давить на неформальные рынки, которые помогали северокорейцам выживать с 1990-х годов.

По данным издания, власти особенно жёстко боролись с иностранным культурным влиянием. Под удар попали южнокорейские сериалы, K-pop и другие материалы, которые попадали в страну через флешки и подпольные каналы. За распространение такого контента, как утверждается в материале, людей могли публично казнить.

NYT отмечает, что таким образом Ким укрепил монополию государства не только на экономику, но и на идеологию. Население стало меньше зависеть от китайского импорта и подпольных рынков, а режим получил больше рычагов контроля.

Параллельно Пхеньян продолжал развивать ядерную программу и ракетные технологии. Северная Корея создала новые ракеты, способные угрожать Южной Корее и Японии, а также работает над средствами для удара по территории США.

Отдельным поворотом стал конфликт на Украине. По данным NYT, КНДР якобы начал поставлять России вооружения и отправлять военных, а взамен получила технологии, продовольствие, нефть, туристов и политическую поддержку. Это помогло Пхеньяну частично выйти из международной изоляции. Издание пишет, что на этом фоне улучшились и отношения КНДР с Китаем. Пекин остаётся ключевым торговым партнёром Пхеньяна, а страны снова расширяют транспортное сообщение и готовят новые инфраструктурные проекты на границе.

При этом за пределами Пхеньяна бедность сохраняется, а экономика всё ещё зависит от ограниченных каналов торговли. Но для режима последние годы стали периодом усиления: Ким Чен Ын всё чаще говорит о «чудесной трансформации», противопоставляя нынешнюю уверенность своему слёзному извинению времён пандемии.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын по итогам встречи с министром обороны России Андреем Белоусовым заявил, что правительство республики будет полностью поддерживать политику РФ по защите государственного суверенитета, территориальной целостности и безопасности. Лидер КНДР напомнил, что ровно год назад совместные усилия войск двух стран привели к разгрому вооружённых формирований ВСУ, вторгшихся в Курскую область.