«Никакой он не диктатор»: Лукашенко поделился впечатлением от личного общения с «умницей» Ким Чен Ыном

Президент Белорусии Александр Лукашенко признался, что лидер КНДР Ким Чен Ын произвёл на него «очень серьёзное впечатление», а также не является диктатором. Об этом он заявил на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко в Минске.

«Я совсем недавно был в КНДР. Знаете, на меня руководитель произвёл очень серьёзное впечатление. Умница! Молодой человек, перспективный, нацеленный на сотрудничество. Никакой он там не диктатор и прочее. Он по существу не может быть диктатором», — заявил белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что у них с Кимом завязались хорошие отношения. Глава государства также обратился к Кожемяко с просьбой о посредничестве Приморья в торговле с Северной Кореей.

«Мы, Олег Николаевич, очень на вас рассчитываем, что вы окажете нам посреднические услуги, как когда-то мы с вами обсуждали, в торговле с КНДР», — сказал он, добавив, что сам Ким Чен Ын рассказывал ему о российском губернаторе и поддержал идею трёхстороннего сотрудничества.