1 июня, 12:50

«Никакой он не диктатор»: Лукашенко поделился впечатлением от личного общения с «умницей» Ким Чен Ыном

Ким Чен Ын и Александр Лукашенко. Обложка © ТАСС / АР / KCNA

Президент Белорусии Александр Лукашенко признался, что лидер КНДР Ким Чен Ын произвёл на него «очень серьёзное впечатление», а также не является диктатором. Об этом он заявил на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко в Минске.

«Я совсем недавно был в КНДР. Знаете, на меня руководитель произвёл очень серьёзное впечатление. Умница! Молодой человек, перспективный, нацеленный на сотрудничество. Никакой он там не диктатор и прочее. Он по существу не может быть диктатором», — заявил белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что у них с Кимом завязались хорошие отношения. Глава государства также обратился к Кожемяко с просьбой о посредничестве Приморья в торговле с Северной Кореей.

«Мы, Олег Николаевич, очень на вас рассчитываем, что вы окажете нам посреднические услуги, как когда-то мы с вами обсуждали, в торговле с КНДР», — сказал он, добавив, что сам Ким Чен Ын рассказывал ему о российском губернаторе и поддержал идею трёхстороннего сотрудничества.

Лукашенко подарил Ким Чен Ыну автомат «на случай, если враги появятся»

Напомним, в конце марта в столице КНДР прошла встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына — на центральной площади имени Ким Ир Сена состоялась торжественная церемония с красной дорожкой, почётным караулом, государственными гимнами и артиллерийскими салютами. После официальной части главы государств направились к монументу «Освобождение», где Лукашенко возложил венок и почтил минутой молчания память советских солдат, павших в борьбе за освобождение Кореи от японской оккупации. Одним из итогов поездки стал подписанный Лукашенко и Кимом Договор о дружбе и сотрудничестве между странами.

Анастасия Никонорова
