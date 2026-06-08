«Самая удивительная история успеха»: На Уолл-Стрит восхитились экономикой Северной Кореи

Северная Корея демонстрирует неожиданный рост благосостояния. Об этом пишет The Wall Street Journal, называя страну «самой удивительной историей экономического успеха в мире».

В публикации утверждается, что местная система процветает так, как не было уже много лет. Достигается это за счёт продажи вооружений и отправки войск в Россию, финансирования из Китая, а также умения обходить санкции для импорта энергии и материалов.

Иностранцы, которым редко удается попасть в закрытое государство, с удивлением наблюдают в столице большие перемены. В Пхеньяне появились приложения такси, похожие на Uber, рестораны с пиццей из дровяной печи, оплата по QR-кодам и интернет-кафе.

По улицам ездят китайские электромобили, работают зоомагазины и автосалоны, предлагающие BMW. В прошлом году в городе возвели 10 000 новых домов — больше, чем в Лос-Анджелесе или Чикаго.

Укрепить энергоснабжение и доступ к стройматериалам режим Ким Чен Ына смог, отправив в помощь РФ боеприпасы и более 15 000 военнослужащих. Около трети из них были убиты или ранены. По оценкам аналитического центра INSS из Южной Кореи, продажа оружия принесла Пхеньяну миллиарды долларов.

Ежемесячный товарооборот с КНР достиг максимума за восемь лет. Многие китайские бренды открыто присутствуют на рынке, несмотря на действующие ограничения.

Издание напоминает, что всего пять лет назад и страна, и, казалось, сам Ким Чен Ын находились на грани. Сейчас же северокорейский режим стал богаче, чем когда-либо.

Ранее газета The New York Times опубликовала большой материал о том, как Северная Корея изменилась за последние годы. По данным издания, лидер КНДР Ким Чен Ын использовал пандемию не только как кризис, но и как возможность резко усилить контроль над страной. Во время пандемии он публично извинился перед гражданами за трудности, с которыми столкнулась страна. Однако позже власти закрыли границу с Китаем, ужесточили контроль, ограничили торговлю и начали давить на неформальные рынки, которые помогали северокорейцам выживать с 1990-х годов.