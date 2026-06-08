Залп из 21 орудия и дети с флагами: Как Ким Чен Ын встретил Си Цзиньпина в Пхеньяне

Председатель КНР Си Цзиньпин прилетел с деловым визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР). Центральное информационное агентство Кореи уже показало кадры из аэропорта в Пхеньяне, где политика тепло встретили.

Прилёт главы КНР в Пхеньян. Видео © Центральное информационное агентство Кореи

«Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник прибыл в КНДР с государственным визитом», — сказано в публикации.

В аэропорту Си Цзиньпина прямо у трапа встретил лично северокорейский лидер вместе с супругой. Ким Чен Ын тепло пожал руку своему коллеге. Из аэропорта китайская делегация отправилась на центральную площадь, где была организована торжественная церемония приветствия. Под залп из 21 орудия военный оркестр исполнил гимны КНР и КНДР. Политики прошли вдоль строя войск, а также детей с флагами обеих стран.

Как сообщалось, председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 8 июня, прибыл в КНДР с государственным визитом, который стал для него первым за последние семь лет. Визит проходит по приглашению лидера КНДР Ким Чен Ына и запланирован до 9 июня. В Пхеньяне Си Цзиньпин проведёт переговоры и ряд официальных встреч.