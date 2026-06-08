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8 июня, 04:20

Си Цзиньпин прилетел в КНДР впервые за семь лет

Си Цзиньпин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kaliva

Си Цзиньпин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kaliva

Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник прибыл в КНДР с государственным визитом, который стал для него первым за последние семь лет. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

Визит проходит по приглашению лидера КНДР Ким Чен Ына и запланирован на 8–9 июня. В Пхеньяне Си Цзиньпин проведёт переговоры и ряд официальных встреч.

В поездке китайского лидера сопровождают супруга Пэн Лиюань, высокопоставленные представители партийного и государственного руководства, а также министр иностранных дел КНР Ван И.

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Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что у него сложились доверительные отношения с председателем КНР Си Цзиньпином. По его словам, председатель КНР обращается к нему как «мой старый друг», и Путин отвечает тем же. Президент подчеркнул, что это не просто дипломатический этикет, а искреннее обращение.

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Артём Гапоненко
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