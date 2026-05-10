Смерть Ким Чен Ына активирует армагеддон: Северная Корея переписала ядерные правила

Северная Корея внесла изменения в ядерное законодательство, закрепив возможность автоматического нанесения удара в случае ликвидации высшего руководства страны. Об этом пишут западные средства массовой информации со ссылкой на обновлённые положения конституции КНДР.

В новой редакции говорится, что если система управления ядерными силами государства окажется под угрозой из-за атак враждебных сил, ядерный удар будет нанесён автоматически и немедленно.

Имя Ким Чен Ына в документе напрямую не фигурирует, однако эксперты сходятся во мнении, что подразумевается именно сценарий его физического устранения или так называемого обезглавливающего удара по верхушке государства. Как пишут западные СМИ, по всей видимости, толчком к введению этой нормы послужило убийство иранских командиров и недавнее похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Ранее сообщалось, что глава КНДР Ким Чен Ын выступил с жёсткими заявлениями в адрес Южной Кореи, обозначив её как враждебное государство. Северокорейский лидер заявил о полном отказе от взаимодействия с Сеулом и призвал рассматривать его как наиболее враждебную сторону.