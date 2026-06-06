Никакого негатива! Китаевед развенчала популярные страшилки о Северной Корее

Многие россияне боятся ехать в Северную Корею из-за распространённых страшилок, рассказала китаевед Светлана Батанова. Меж тем, по её словам, гаджеты на границе КНДР не отберут, но работать они не будут из-за отсутствия роуминга, а вот профессиональную оптику лучше оставить дома. Фотографировать можно только с разрешения гида.

«Нельзя фотографировать «негатив»: бедные хижины, нищих. Если видите что-то «непарадное» — не доставайте камеру. Фотографировать фигуры вождей можно только в полный рост», — отметила собеседница «Газеты.ru».

Кроме того, нельзя шутить про лидеров КНДР, сомневаться в идеологии чучхе, носить синие джинсы, пирсинг и яркие волосы. Российские карты не работают, нужны наличные доллары, евро или юани. Покупки разрешены только в спецмагазинах для иностранцев, где цены завышены в 5–10 раз.

Нельзя ввозить южнокорейский контент, религиозную литературу, флаги США и Южной Кореи, а также вывозить местную валюту и сувениры без разрешения. Необходимо декларировать всё. Политические анекдоты про американцев в КНДР приветствуется, отметила эксперт.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что лидер КНДР Ким Чен Ын произвёл на него «очень серьёзное впечатление», а также не является диктатором. Глава РБ отметил, что у них с Кимом завязались хорошие отношения.