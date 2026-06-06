ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июня, 08:25

Песков назвал Ким Чен Ына желанным гостем в России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Кремль всегда с радостью примет лидера КНДР Ким Чем Ына в Москву, но на данный момент сроки его возможного визита не оговаривались. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Он всегда здесь желанный гость», — подчеркнул представитель Кремля, отметив, что пока нет понимая о датах приезда главы КНДР.

«Никакой он не диктатор»: Лукашенко поделился впечатлением от личного общения с «умницей» Ким Чен Ыном
«Никакой он не диктатор»: Лукашенко поделился впечатлением от личного общения с «умницей» Ким Чен Ыном

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын по итогам встречи с министром обороны России Андреем Белоусовым заявил, что правительство республики будет полностью поддерживать политику РФ по защите государственного суверенитета, территориальной целостности и безопасности.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • КНДР
  • Ким Чен Ын
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar