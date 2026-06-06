Песков назвал Ким Чен Ына желанным гостем в России

Кремль всегда с радостью примет лидера КНДР Ким Чем Ына в Москву, но на данный момент сроки его возможного визита не оговаривались. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Он всегда здесь желанный гость», — подчеркнул представитель Кремля, отметив, что пока нет понимая о датах приезда главы КНДР.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын по итогам встречи с министром обороны России Андреем Белоусовым заявил, что правительство республики будет полностью поддерживать политику РФ по защите государственного суверенитета, территориальной целостности и безопасности.