Песков назвал Ким Чен Ына желанным гостем в России
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Кремль всегда с радостью примет лидера КНДР Ким Чем Ына в Москву, но на данный момент сроки его возможного визита не оговаривались. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Он всегда здесь желанный гость», — подчеркнул представитель Кремля, отметив, что пока нет понимая о датах приезда главы КНДР.
Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын по итогам встречи с министром обороны России Андреем Белоусовым заявил, что правительство республики будет полностью поддерживать политику РФ по защите государственного суверенитета, территориальной целостности и безопасности.
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