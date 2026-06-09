Случайность или стратегия? Востоковед объяснил скрытый смысл встречи Си Цзиньпина и Ким Чен Ына

Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына, прошедшая впервые за много лет, содержит важный подтекст. На это обратил внимание востоковед Алексей Маслов в беседе с «Царьградом».

По словам эксперта, Пекин запустил специальную операцию на море вблизи Тайваня. Этот манёвр стал ответом на выпады Японии и Филиппин, вызвав переполох как на самом острове, так и в Вашингтоне.

Он подчёркивает, что было бы примитивно сводить ситуацию исключительно к давлению на Тайбэй. Токийско-Манильскому альянсу, поддерживаемому США, сейчас необходимо договориться о совместных мерах безопасности и разграничить экономические зоны с континентальными шельфами.

Именно пересечение этих интересов спровоцировало военное присутствие Поднебесной в акватории. В таких условиях визит северокорейского правителя в Китай собеседник издания назвал либо «дополнением к жёстким шагам», либо «счастливым совпадением». Диалог двух государств подтверждает полное восстановление отношений. Си Цзиньпин даже заявил, что Азия выступает фундаментом выживания и развития для обеих стран.

Стратегические позиции азиатского гиганта резко укрепляются, однако Маслов сомневается в скором начале широкомасштабного вторжения на Тайвань. Тем не менее постоянные инциденты вынуждают китайскую сторону отвечать по принципу «угрозы на угрозы».

Визит Си Цзиньпина в КНДР проходит 8–9 июня и стал первой поездкой китайского лидера в Пхеньян с 2019 года. По итогам переговоров стороны подтвердили намерение продолжать развитие двусторонних отношений.