ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июня, 04:33

Ким Чен Ын заявил о намерении вывести отношения с Китаем на новый уровень

Ким Чен Ын. Обложка © Life.ru

Ким Чен Ын. Обложка © Life.ru

Лидер КНДР Ким Чен Ын и председатель КНР Си Цзиньпин договорились о расширении двустороннего сотрудничества по итогам переговоров в Пхеньяне. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В ходе встречи стороны обсудили перспективы взаимодействия и укрепления политических и экономических связей. Ким Чен Ын подчеркнул, что отношения двух стран требуют выхода на качественно новый уровень развития.

Он отметил, что КНДР и Китай объединяют не только географическая близость, но и длительная история сотрудничества, а также общая идеология.

Си Цзиньпин, в свою очередь, заявил, что отношения Пекина и Пхеньяна вступили в новый этап развития. Его слова приводит агентство «Синьхуа».

Китайский лидер сообщил о планах расширять взаимодействие в сферах торговли, науки, технологий и сельского хозяйства. Отдельно он напомнил, что в этом году исполняется 65 лет со дня подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между странами.

Залп из 21 орудия и дети с флагами: Как Ким Чен Ын встретил Си Цзиньпина в Пхеньяне
Залп из 21 орудия и дети с флагами: Как Ким Чен Ын встретил Си Цзиньпина в Пхеньяне

Визит Си Цзиньпина в КНДР проходит 8–9 июня и стал первой поездкой китайского лидера в Пхеньян с 2019 года. По итогам переговоров стороны подтвердили намерение продолжать развитие двусторонних отношений.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Ким Чен Ын
  • Си Цзиньпин
  • Китай
  • КНДР
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar