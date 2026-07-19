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19 июля, 18:47

ВС РФ нанесли удар «Геранью-4» по балкеру на внешнем рейде порта Одесса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Министерство обороны России отчиталось об ударе беспилотником «Герань-4 сикер» по балкеру, находившемуся на внешнем рейде порта Одесса. В ведомстве сообщили, что объективным контролем зафиксировано успешное поражение цели. Этот удар стал продолжением серии атак на инфраструктуру, работающую в интересах ВСУ.

«Объективным контролем зафиксировано успешное поражение цели», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что российские военные продолжали наносить удары по украинским портам и инфраструктуре, используемой для нужд ВСУ. В Одессе с помощью ракет «Оникс», крылатых ракет и барражирующих боеприпасов поражена портовая инфраструктура. В частности, на территории «Морского торгового порта «Одесса» уничтожен цех сборки дальнобойных дронов и стоянка бензовозов.

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Анастасия Никонорова
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