ВС РФ ударили по центру переработки углеводородного сырья под Полтавой
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Минобороны России заявило о поражении центра переработки углеводородного сырья в Полтавской области с помощью беспилотника «Герань-4 сикер». Удар противнику нанесён в районе населённого пункта Базилевщина.
«Особенностью примененного для атаки БПЛА «Герань-4 сикер» является современная электронно-оптическая система наведения, которая позволяет дрону самостоятельно корректировать траекторию полёта перед поражением цели», — сообщили в ведомстве.
Ранее в МО РФ сообщили, что освобождение населённого пункта Вольное позволило подразделениям группировки «Восток» закрепиться на новом рубеже в Днепропетровской области.
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