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19 июля, 13:56

ВС РФ ударили по центру переработки углеводородного сырья под Полтавой

Обложка © ТАСС /Александр Полегенько

Обложка © ТАСС /Александр Полегенько

Минобороны России заявило о поражении центра переработки углеводородного сырья в Полтавской области с помощью беспилотника «Герань-4 сикер». Удар противнику нанесён в районе населённого пункта Базилевщина.

«Особенностью примененного для атаки БПЛА «Герань-4 сикер» является современная электронно-оптическая система наведения, которая позволяет дрону самостоятельно корректировать траекторию полёта перед поражением цели», — сообщили в ведомстве.

Минобороны РФ доложило об ударах по топливной и транспортной инфраструктуре ВСУ
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Ранее в МО РФ сообщили, что освобождение населённого пункта Вольное позволило подразделениям группировки «Восток» закрепиться на новом рубеже в Днепропетровской области.

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Татьяна Миссуми
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