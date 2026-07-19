ВС РФ ударили по центру переработки углеводородного сырья под Полтавой

Минобороны России заявило о поражении центра переработки углеводородного сырья в Полтавской области с помощью беспилотника «Герань-4 сикер». Удар противнику нанесён в районе населённого пункта Базилевщина.

«Особенностью примененного для атаки БПЛА «Герань-4 сикер» является современная электронно-оптическая система наведения, которая позволяет дрону самостоятельно корректировать траекторию полёта перед поражением цели», — сообщили в ведомстве.

Ранее в МО РФ сообщили, что освобождение населённого пункта Вольное позволило подразделениям группировки «Восток» закрепиться на новом рубеже в Днепропетровской области.