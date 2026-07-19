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19 июля, 11:19

Вольное взято: ВС РФ закрепились на новом рубеже в Днепропетровской области

Минобороны: Взятие Вольного позволит развить наступление под Днепропетровском

Российские военнослужащие. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военнослужащие. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Освобождение населённого пункта Вольное позволило подразделениям группировки «Восток» закрепиться на новом рубеже в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Штурму предшествовала работа разведки с воздуха, в ходе которой выявлялись огневые точки ВСУ. Артиллерия и ударные дроны наносили удары по позициям противника. В результате уничтожено до одного взвода живой силы, три бронемашины, восемь автомобилей, шесть наземных роботизированных комплексов и 23 тяжёлых гексакоптера «Баба-Яга».

«Освобождение Вольного позволило подразделениям группировки «Восток» закрепиться на новом рубеже в Днепропетровской области и создало условия для дальнейшего продвижения на данном участке», — сообщили в МО РФ.

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Ранее российские военные освободили село Вольное в Днепропетровской области. Оно находится в северо-восточной части региона. Ближайшие крупные населённые пункты — Павлоград (около 30 км на северо-запад) и Покровск (около 70 км на северо-восток).

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