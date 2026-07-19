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19 июля, 10:40

Армия России освободила Вольное

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Подразделения российской группировки войск «Восток» освободили населённый пункт Вольное в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Видео © Министерство обороны России

«Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населённый пункт Вольное Днепропетровской области», — отчитались в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что российские военные продолжают продвижение на данном направлении. Другие подробности операции и ситуация в районе населённого пункта пока не приводятся.

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А 3 июля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки. Минобороны РФ предложило провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских военных, однако отверг идею.

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Андрей Бражников
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