Армия России освободила Вольное

Подразделения российской группировки войск «Восток» освободили населённый пункт Вольное в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

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«Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населённый пункт Вольное Днепропетровской области», — отчитались в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что российские военные продолжают продвижение на данном направлении. Другие подробности операции и ситуация в районе населённого пункта пока не приводятся.

А 3 июля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки. Минобороны РФ предложило провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских военных, однако отверг идею.