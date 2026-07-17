Телеведущий Владимир Соловьёв заявил, что российские силы могут завершить освобождение Донбасса до конца 2026 года. Также он допустил установление контроля над значительной частью Запорожской и Херсонской областей. Об этом он сообщил в интервью журналисту швейцарского журнала Die Weltwoche Роджеру Кёппелю.

По его словам, развитие ситуации на линии фронта, а также дальнейшие действия сторон будут зависеть от складывающихся обстоятельств. Телеведущий отметил, что продолжающиеся обстрелы российской территории могут привести к необходимости создания дополнительных мер безопасности.

Соловьёв также отверг утверждения о значительных потерях Армии России в зоне конфликта. Он назвал такие оценки западной пропагандой и заявил, что потери РФ остаются небольшими. По его словам, оценить соотношение потерь можно по данным об обменах телами погибших и другим показателям.

А ранее Владимир Соловьёв рассказал, что не отвечает на звонки с незнакомых номеров и поэтому не становится жертвой телефонных мошенников. Он связывает такие попытки с деятельностью украинских центров информационно-психологических операций (ЦИПсО). По словам Соловьёва, он знаком с методами этих структур, но считает, что они не могут его удивить. Он также отметил, что злоумышленники плохо подготовлены и пытаются имитировать звонки от его имени.