«Им ничего не светит»: Соловьёв объяснил, как «оставил без работы» украинских аферистов

Телеведущий Владимир Соловьёв заявил, что не реагирует на звонки с неизвестных номеров и поэтому не становится целью телефонных мошенников. В комментарии РИА «Новости» он отметил, что подобные попытки связывает с деятельностью центров информационно-психологических операций Украины (ЦИПсО).

«Мошенники давным-давно мне перестали звонить, потому что я не принимаю звонки от неизвестных номеров. Да и они хорошо понимают, что им ничего не светит», — сказал он.

По его словам, он знаком с методами подобных структур, однако считает, что «удивить они ничем не могут». Соловьёв также обратил внимание на, по его мнению, слабую подготовку злоумышленников, которые пытались имитировать звонки от его имени. Он заявил, что по манере общения и представлениям такие попытки легко разоблачить, а сами действия демонстрируют недостаток понимания работы российских правоохранительных органов.

Ранее в преддверии Дня Победы сообщалось о попытках телефонных атак в адрес ряда российских публичных персон. Среди адресатов оказались телеведущий Владимир Соловьёв, а также артисты Денис Майданов, Джиган, Ярослав Дронов и другие медийные фигуры.