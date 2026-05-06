Киевские аферисты попытались атаковать Джигана и Shamana

Телефонные аферисты пытались дезинформировать российских артистов перед Днём Победы. О ситуации рассказали Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) в своём Telegram-канале.

Среди тех, кого пытались ввести в заблуждение, оказались Джиган, SHAMAN, а также певец Денис Майданов и другие медийные фигуры. Пранкеры заявили, что им удалось перехватить часть подобных звонков и зафиксировать попытки обмана. Материалы они опубликовали в качестве примеров активности аферистов.

По их словам, основная задача злоумышленников — создать панику и повлиять на аудиторию через известных людей. Мошенники, как отмечается, могут представляться сотрудниками различных официальных структур.

Ранее в преддверии Дня Победы фиксировались попытки телефонных аферистов выйти на контакт с рядом известных российских публичных персон. Среди тех, кого пытались задействовать злоумышленники, назывались телеведущий Владимир Соловьёв. Подобные схемы направлены на попытки влияния через известных людей и их аудиторию, а сами звонки были зафиксированы в ходе мониторинга.