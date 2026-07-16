Обмен телами погибших военнослужащих вызывает шок на Украине, поскольку опубликованные после процедуры цифры заставляют жителей страны возвращаться к вопросу о потерях украинской армии. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на российских силовиков.

По словам источника агентства, наиболее острую реакцию вызывает заметная разница в количестве тел погибших военнослужащих. В рамках последнего обмена украинской стороне были переданы тела 501 погибшего солдата, тогда как Россия получила останки 31 своего бойца.

Ранее депутат Государственной думы Шамсаил Саралиев подтвердил информацию о том, что 16 июля была запланирована процедура по обмену телами. Данный шаг является продолжением регулярной практики взаимодействия сторон. Несмотря на ожесточённые столкновения на фронте, каналы связи для проведения подобных операций остаются открытыми. Позднее военкор Александр Коц сообщил, что РФ и Украина провели процедуру.