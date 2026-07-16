Военкор Коц сообщил об обмене телами погибших военных между РФ и Украиной

Россия и Украина провели очередную процедуру передачи останков погибших в зоне боевых действий. Информацию о состоявшемся мероприятии подтвердил военный корреспондент Александр Коц в своём канале.

В рамках соглашения российской стороне удалось вернуть останки 31 защитника. Украинской же стороне передали 501 тело павших военнослужащих.

Данный шаг является продолжением регулярной практики взаимодействия сторон. Несмотря на ожесточенные столкновения на фронте, каналы связи для проведения подобных операций остаются открытыми. До этого обмен состоялся 18 июня.