Россия и Украина проводят обмен телами погибших военных по формуле «522 на 33»
Обложка © Telegram / Владимир Мединский
Россия и Украина проводят очередной обмен телами погибших военнослужащих. Об этом сообщил депутат Госдумы России Шамсаил Саралиев.
Украинской стороне будут переданы 522 тела, России — 33. На данный момент официальных комментариев от киевских властей не поступало. Детали процедуры и место передачи тел не уточняются.
Новости СВО 18 июня: Освобождена Кутузовка, прорыв к Доброполью, паника ВСУ на Сумщине, Киев получит возмездие за белорусских детей
Предыдущий такой обмен состоялся 15 мая. Тогда Украине передали 528 тел, а России — 41.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.