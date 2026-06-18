Россия и Украина проводят обмен телами погибших военных по формуле «‎522 на 33»

Россия и Украина проводят очередной обмен телами погибших военнослужащих. Об этом сообщил депутат Госдумы России Шамсаил Саралиев.

Украинской стороне будут переданы 522 тела, России — 33. На данный момент официальных комментариев от киевских властей не поступало. Детали процедуры и место передачи тел не уточняются.

Предыдущий такой обмен состоялся 15 мая. Тогда Украине передали 528 тел, а России — 41.