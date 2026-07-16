«Мама, я в аду»: В полку ВСУ «Скала» избивают и расстреливают тех, кто пытался сбежать

Журналисты украинского проекта «Следствие Инфо» обнародовали новые свидетельства расстрелов и жестоких избиений в полку ВСУ «Скала», где пытающихся сбежать мобилизованных просто убивают. В расследовании приводятся показания пострадавших и родственников погибших.

Одной из жертв стал Александр Завалов. В это подразделение он попал в январе 2026 года, когда его задержали сотрудники ТЦК прямо у выхода из реабилитационного центра, где он лечился от наркотической зависимости. На полигоне в Кировоградской области мужчина звонил матери с чужих номеров и умолял молиться за него.

«Мама, я в аду, молитесь за меня», — сказал он незадолго до смерти.

При попытке сбежать через окно туалета сослуживец выпустил в Завалова четыре пули, одна из которых пробила тазовую артерию. Пострадавший истёк кровью, потому что помощь ему не оказали. Известно, что стрелявший до этого уже сидел три года в тюрьме.

Другому мобилизованному, Аркадию Кукушкину, удалось выжить. Его схватили в Харькове 28 апреля, хотя он имел право на отсрочку: работал на критическом предприятии, учился очно и был снят с воинского учёта из-за судимости. При задержании ему выбили зуб и распылили газ в лицо. На полигоне «Скалы» в Сумской области он решился на побег через заминированную территорию, лес и болота, где срабатывали растяжки. Конвоиры прострелили ему руку и ногу.

До Харькова Кукушкин добирался самостоятельно, а пули извлекал подпольный врач. С тех пор рука мужчина практически не действует. Когда он отправил в ГБР фотографии своих ран, оттуда пришла лишь повестка за самовольное оставление части (СОЧ). После этого он передумал связываться с полицией и ушёл через Карпаты за границу.

Бывший инструктор полигона по имени Юрий подтвердил, что персонал заставляли систематически избивать подчинённых. Он рассказал, как брат командира полигона выбил одному из мобилизованных глаз прикладом автомата лишь за неправильный хват оружия, а в больнице травму оформили как последствие минно-взрывного ранения. Самого Юрия старший инструктор избил трубой от гранатомёта по голове и выбил задние зубы за плохие результаты стрельб у его группы. После поездки к стоматологу он попытался через Воинскую службу правопорядка перевестись в другую бригаду, но его посадили в карцер.

От возвращения в «Скалу» мужчину спас лично начальник ВСП, направивший инструктора в батальон резерва. Позже, во время отпуска в Днепропетровске, на Юрия напали на улице. Он опознал среди избивавших брата всё того же командира полигона. Однако заявление в полицию последствий не возымело, уголовное дело возбуждено не было.

Ранее в 425-м отдельном штурмовом полку ВСУ «Скала» произошли два инцидента с избиением военного капеллана и подполковника Генерального штаба. Первый случай был зафиксирован в мае прошлого года в Харьковской области. В ходе спора о размещении личного состава подозреваемый набросился на священнослужителя, пытавшегося погасить конфликт, и нанёс ему несколько ударов в лицо. Второй инцидент произошёл в июне в городе Барвенково, где младший сержант напал на прибывшего с инспекцией представителя Генштаба ВСУ. По версии следствия, военнослужащий сбил подполковника с ног и жестоко избил, нанося удары по голове и корпусу.